ما مصير “فتاة صلاح سالم” بعد ما فعلته أمام معكسرات الجيش المصري؟ (صور)

قرّرت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، حبس الفتاة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بملابس مثيرة على سيارتها، أمام إحدى معسكرات الجيش في شارع صلاح سالم بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان نشطاء تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مؤخرًا، صورًا للفتاة أثناء رقصها على السيارة، معتبرين أن هذا التصرف يعد جديدًا من نوعه على الشارع المصري.

بدورها تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الفتاة وصديقها، مساء الثلاثاء، داخل منزل الفتاة، حيث اتضح أنهما على علاقة غير شرعية.

وبررت الفتاة ظهورها بهذا المشهد المثير أمام منشآت تابعة للجيش المصري، بأن درجات الحرارة كانت مرتفعة للغاية، واضطرت لفتح سقف السيارة والجلوس بالأعلى للتغلب على درجة الحرارة والزحام الشديد.

وأوضحت الفتاة أنها كانت قادمة هي وصديقها من حفل في إحدى المناطق القريبة من مدينة نصر، نافيةً وجود أي علاقة غير شرعية مع صديقها.