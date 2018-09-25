تغريم الملاكم سوندرز بسبب مقطع فيديو على تويتر

فرض الاتحاد البريطاني للملاكمة غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار)، على الملاكم بيلي جو سوندرز (29 عامًا)، لنشره مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، عرض فيه على امرأة مواد مخدرة بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا، مقابل إقامة علاقة جنسية مع شخص آخر.

وفي وقت لاحق حذف بطل منظمة الملاكمة العالمية في وزن المتوسط مقطع الفيديو، وكتب اعتذارًا على حسابه على تويتر، واصفًا ما قام به بأنه “مزاح فهم خطأ”، وأفادت تقارير أن شرطة نوتنغهامشير تحقق في الواقعة.

وقال الاتحاد البريطاني للملاكمة في بيان، اليوم الثلاثاء: “بيلي جو سوندرز مثل أمام قضاة من الاتحاد اليوم، للرد على اتهام بسوء السلوك بعد الواقعة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

“وجد القضاة سوندرز مذنبًا بتشويه سمعة رياضة الملاكمة وقضوا بتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني، مع توبيخ شديد اللهجة لمراعاة سلوكه مستقبلًا”.

وأضاف أن قيمة الغرامة ستوجه لجمعية خيرية تابعة للاتحاد؛ لمساعدة ملاكمين سابقين وحاليين يعانون ظروفًا صعبة.

ومن المقرر أن يدافع سوندرز، الذي لم يهزم في 26 نزالًا، عن لقبه في مواجهة الأمريكي دميتريوس أندرادي في بوسطن في 20 أكتوبر تشرين الأول المقبل.