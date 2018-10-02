عمل في تل أبيب وواشنطن.. تعيين متحدث جديد باسم الخارجية المصرية

قرر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم وزارة الخارجية، خلفًا للمستشار أحمد أبو زيد.

والمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، قد عاد مؤخرًا من رام الله، حيث عمل نائبًا لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما سبق لحافظ العمل أيضًا في الخارج بسفارة مصر في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وكان المستشار حافظ قد عمل بمكتب وزير الخارجية مسؤولًا عن ملفات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية.

كما سبق أن تولي منصب مدير شؤون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلًا عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

والتحق حافظ بالسلك الدبلوماسي عام 1999، وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال في جامعة “وبستر” الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

والجدير بالذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، تم تعيينه في أغسطس الماضي سفيرًا لدى كندا، حيث سيتوجه قريبًا إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.