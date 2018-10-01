عالم أزهري يهاجم المنقبات: “رجال.. ليس لديهن أنوثة” (فيديو)‎

هاجم الداعية المصري مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج، المنقبات ووصفهن بالرجال وأنهن ليس بهن رائحة الأنوثة.

وردًا على سؤال للإعلامية وفاء الكيلاني “ماذا تقول للمنقبات”؟ قال عطية، خلال لقائه ببرنامج “تخاريف”: “أنا بكون في قمة حزني عندما أرى النقاب في جامعة الأزهر”، مضيفًا أن الإسلام ليس به كلمة نقاب.

وأوضح أن الأزهر ليس فيه نقاب ولا يعلم الطلبة النقاب، مضيفًا: “أنا الوحيد الذي أقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب لو عندك دين سيبي الأزهر وامشي واتنقبي بره”.

وأشار إلى أنه لا يسمح للطالبات بالدخول بالنقاب إلا تحت مبدأ “الديمقراطية”، واصفًا بعض المنقبات بالرجال وليس بهن رائحة الأنوثة.

وفي سياق آخر نفى “عطية” أن يكون الزواج نصف الدين قائلًا: “إنه لا ربعه ولا تمنه بالعكس قد يضيع الدين كله”، مشيرًا إلى أن شرط الدين الوحيد أن يكون الإنسان قادرًا ماديًا ولديه رغبة في الزواج.