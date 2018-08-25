الأزهر: لعبة “الكونكر” حرام شرعًا

حرّم مركز الأزهر العالمي للفتوى لعبة “الكونكر”، واعتبرها تفتقد الضوابط التي حث عليها الإسلام، مشيرًا إلى أن أكبر المخالفات في اللعبة هو احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص على رصيد وهمي من النقود “على شكل نقاط”.

وأكد المركز عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أن القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، كما أن القمار من كبائر الذنوب وأن الحكمة من تحريمه تظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو مجلس قمار من شقاق وشجار وتشاحن وبغضاء، وربما وصل الأمر للتقاتل، بالإضافة إلى أن إدمان القمار هو سبب من أسباب تعاسة الإنسان وفساد أخلاقه ودافع من دوافع الجريمة- حسب الفتوى.

وأخذت لعبة “الكونكر” شهرة واسعة في العالم العربي، باعتبارها أول لعبة تمثيل الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت (MMORPG) وغزت الأسواق العربية، وهي من الألعاب التي أطلقها نادي القمار كونكر في عام 2014، حيث يقدم هذا الموقع أكثر من 250 لعبة قمار من إنتاج أشهر الشركات المتخصصة في تصميم مثل هذه الألعاب والتي تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية.