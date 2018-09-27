مصر تشرع بتنفيذ 5 سدود لـ”حصاد مياه الأمطار” بأوغندا

أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، اعتزامها البدء بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة لـ “حصاد مياه الأمطار”، بمناطق متفرقة بأوغندا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، مع وزير المياه والبيئة الأوغندي سام شيبتوريس، بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزير المياه والبيئة الأوغندي، إشادته بالتعاون مع القاهرة في مجالات الري ودرء مخاطر الفيضانات.

وأوضح شيبتوريس، أن وزارة الموارد المائية والري المصرية، ساهمت في دعم منظومة إدارة الموارد المائية والري في أوغندا، ورفع وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتبادل الخبرات في مواجهة الفيضانات والسيول ودرء مخاطرها.

بدوره، أكد عبدالعاطي حرص بلاده على استمرار التعاون الفني بين وزارتي الري في البلدين.

وأعلن الوزير المصري، بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا، تضاف إلى ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات الآبار.

وأوضح، أن المشروع يأتي في إطار التعاون الثنائي الفني بين البلدين، بناء على طلب من الحكومة الأوغندية، لتقديم الدعم من خلال الخبرات المصرية، نظرًا للمخاطر التي تعرضت لها مقاطعة كسيسي على مدار 20 عامًا.