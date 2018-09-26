مصر.. حكم قضائي لصالح مرشد الإخوان وآخرين في قضية “عمليات رابعة”

ألغت أعلى محكمة للطعون في مصر، اليوم الأربعاء، حكمًا ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و38 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وأصدرت محكمة النقض، اليوم، حكمًا بقبول الطعون المقدمة من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و38 آخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، في قضية غرفة عمليات رابعة، وهي من المرات النادرة التي تقبل فيها محكمة النقض طعونًا مقدمة من قيادات الإخوان على أحكام صادرة بحقهم.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لمحمد بديع واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 متهمًا، في إعادة محاكمتهم بقضية “غرفة عمليات رابعة”.

وينظر القضاء المصري، منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكامًا متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.