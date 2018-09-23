المؤبد لبديع مرشد “الإخوان” وآخرين في “أحداث العدوة”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العدوة”.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، حكمًا بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العدوة”.

وتعود أحداث القضية التي وقعت في مدينة العدوة بمحافظة المنيا إلى أغسطس 2013، عندما اقتحمت عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مركز الشرطة، وقتلت رقيب شرطة، بالإضافة إلى اقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهو ما جرى تسميته بـ”أحداث العدوة”.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ أصدرت أحكامًا متفاوتة بين الإعدام والسجن المشدد.