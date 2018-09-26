أحكام نهائية ضد 104 مصريين في “أحداث الظاهر”

أيدت محكمة النقض التي تعد أعلى محكمة للطعون في مصر الأربعاء، أحكامًا نهائية مشددة بحق 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الظاهر”، رافضة الطعون المقدمة من المتهمين في قضية “أحداث قسم الظاهر”.

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت سابقًا قرارًا بوضع المتهمين في السجن المشدد بمدد تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات.

جاء ذلك بعدما تقدم المتهمون في القضية، بالطعن إلى محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات بمعاقبة 77 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و25 بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين بالمشدد 7 سنوات.

وواجه المتهمون اتهامات بـارتكاب “جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم”.

بالإضافة إلى اتهامات بـ”قتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدًا، والشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار وتخريب مبانٍ وأملاك عامة”.

وينظر القضاء المصري منذ العام 2013، في قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكامًا متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.