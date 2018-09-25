القبض على “مستريح” جديد استولى من المصريين على 60 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، الإثنين، من القبض على «مستريح» جديد نصب على عشرات الأسر المصرية وجمع منهم 60 مليون جنيه وإيهامهم بتملك وحدات سكنية بمنتجع سياحي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن إدارة مباحث الأموال العامة ألقت القبض على صاحب شركة وآخر بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على 60 مليون جنيه وإيهامهم بتمليكهم وحدات بمنتجع سياحي.

وكانت مباحث الأموال العامة المصرية قد تلقت بلاغًا من عدد من المواطنين يتهمون مسؤولي إحدى الشركات العقارية، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تمليكهم لوحدات سياحية وتجارية بمنتجع سياحي كائن بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء شرق مصر على خلاف للحقيقة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف أكدت أن مرتكبي الواقعة يدعى “عيد م.ا “، رئيس مجلس إدارة شركة للقرى والمنتجعات السياحية سبق اتهامه في 33 قضية “نصب” ومحكوم عليه هارب في 20 قضية بإجمالي أحكام بلغت 21 سنة حبس، عصام.س.ا – رئيس مجلس إدارة شركة عقارية سبق اتهامه في 33 قضية “شيكات – تبديد- استيلاء” ومحكوم عليه هارب في 20 قضية بإجمالي أحكام بلغت 35 سنة حبس، مقيمان بمحافظة القاهرة.

ولفت البيان إلى أن المتهم الأول بالتسويق والترويج لوحدات عقارية سياحية وتجارية لمنتجع سياحي مزمع إنشاؤه بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومن خلال تكثيفه للدعاية والإعلان تمكن خلالها من استقطاب عدد كبير من العملاء راغبي التملك للوحدات السياحية والتجارية بالقرية وتحصل من كل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (250 : 400 ألف جنيه) كمقدم حجز للوحدة الواحدة، ونظرًا لحلول موعد استلام الوحدات المبيعة وفقًا للتعاقدات المبرمة في غضون عام 2011 دون القيام بأي أعمال إنشائية بالموقع أو المشروع وتعثره في رد المستحقات المالية للمتعاقدين لعدم وفاء الشركة بتعاقداتها.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على أموال طائلة من ضحاياهما، بلغت نحو 60 مليون جنيه، ثم قاما بترك محال إقامتهما وعدم ترددهما على شركتيهما هربًا من ضحاياهما وخشية ضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف الجهود توافرت معلومات عن قيام المتهم الثاني بالاختباء في إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمناقشته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.