السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

كشف كاتب مقرب من الرئاسة المصرية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مقال للكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، الموجود في نيويورك، بعنوان “ماذا وراء قمة الليلة مع ترامب ولقاء الأربعاء مع نتنياهو”، ونشرته الصحيفة في عدد اليوم الاثنين.

وأشار رزق إلى “ازدحام جدول أعمال السيسى باللقاءات مع قادة دول يمثلون مختلف قارات العالم” دون تفاصيل.

وتابع قائلا إن “أبرز بنود أجندة زيارة الرئيس هذا العام في تصوري هي القمة المرتقبة التي ستجمعه الليلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم اللقاء المهم المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن لقاء سيجمع السيسي ونتنياهو في نيويورك، حتى الساعة 21:36 ت.غ.

وحال إتمام اللقاء سيكون الثاني بين السيسي ونتنياهو، منذ تولي السيسي حكم مصر في يونيو/حزيران 2014، والأولى في الولاية الرئاسية الثانية للسيسي.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، التقى السيسي، نتنياهو، في نيويورك لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضًا آنذاك.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في شهر إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.