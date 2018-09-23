روحاني من نيويورك: هذه فرصة جيدة لكشف “سوء السلوك” الأمريكي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيبين للعالم حجم الانتهاكات الأمريكية للمعاهدات والالتزامات الدولية.

وأوضح روحاني في تصريح للصحفيين وعقب هبوط طائرته في نيويورك “إنها فرصة جيدة في الاجتماع الدولي لتوضيح وبيان سوء السلوك الأمريكي وانتهاكهم الالتزامات الدولية”، مضيفًا أن “الأمريكيين رفضوا الوفاء بالكثير من المعاهدات الدولية ومن بينها الاتفاق النووي”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن “حضوره في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سيوضح فيه سياسات الجمهورية الإسلامية تجاه المنطقة والعالم”.

وكان روحاني وصف في وقت سابق من اليوم الأحد خلال مغادرته طهران متوجهًا إلى نيويورك، تصرفات الولايات المتحدة بـ “البلطجة” بعد يوم واحد من الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في الأحواز وأوقع 29 قتيلًا و60 جريحًا من قوات الحرس الثوري.