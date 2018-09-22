مصر توضح حقيقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في مناهج التعليم

نفت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم السبت، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد في البلاد، حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في مناهج التعليم الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد خيري، في بيان رسمي، إن “ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل، بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، عار تمامًا من الصحة”.

وأكد خيري، أن “رئيس قطاع التعليم العام، رضا حجازي، كلف مستشارة مادة الفلسفة بالرد على ما أثير، والتي بدورها أكدت أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر بالأساس”.

وطالبت الوزارة عبر البيان، مختلف وسائل الإعلام المصري، بـ”ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبار أو معلومات، وكذا الرجوع إلى المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أي بيانات دون التأكد من صحتها، حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق”.

يذكر أن العام الدراسي في مصر بدأ اليوم السبت للصفوف الأولى من التعليم الأساسي وقطاعات الأزهر الشريف.