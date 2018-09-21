لأول مرة منذ احتلال القدس.. مخطط استيطاني لبناء أحياء جديدة في حي الشيخ جراح

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء 310 وحدات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وستقوم لجنة التخطيط والبناء في القدس بمناقشة مخططين استيطانيين في الأحياء الشرقية من القدس المحتلة، أحدهما يستهدف زقاقًا في حي الشيخ جراح وسط المدينة، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.

وتدّعي سلطات الاحتلال أن البناء سيتم على قطعتين مملوكتين لمستوطنين في الخارج، مشيرة إلى وجود منازل يقيم فيها فلسطينيون على الأراضي المُستهدفة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، فإنه سيتم إخلاء المنازل بناء على طلب تقدمت به جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.

يشار إلى أن معظم المنازل المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح هي أملاك وقفية وضع الاحتلال يده عليها، وصادرها لصالح ما يعرف بـ “حارس أملاك الغائبين”، ثم نقلت ملكيتها لما يعرف بـ”القيم العام” الذي قام بالتصرف بها ونقل ملكيتها إلى عائلات يهودية.

ويتضمن المخططان بناء 15 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح، وسط القدس، و75 وحدة استيطانية في بيت حنينا شمال المدينة المحتلة، و220 في مستوطنة “نوف زيون” جنوب المدينة.