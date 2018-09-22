يسرا: نجوت من الموت في مهرجان الجونة (فيديو)

روت الفنانة المصرية يسرا، أنها تعرضت للموت خلال تواجدها بالجونة لافتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وأثناء خروجها من المهرجات متوجهة إلى مكان غرفتها بصحبة الفنانة منة شلبي، فجأة تمزق فستانها، لتجد نفسها تحت عجلات إحدى السيارات، إلا أن منة شلبي تدخلت سريعا وأنقذتها من الموت في آخر لحظة.

وأضافت يسرا، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc»، أن منة شلبي وقع منها حلق ألماظ بعدما أنقذتها، واكتشفوا أثناء البحث عنه أن أحد موظفي الأمن بالجونة عثر عليه، ولكنه لم يكن يعلم هو ملك من، وقام بتسليمه للأمانات.

وأشارت يسرا إلى أن نجاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى كان أكبر مما توقعته، مضيفة أن مشاركة النجم العالمي سيلفستر ستالون في المهرجان أضافت ثقلا ونجاحا خاصة أنها الزيارة الأولى له في مصر.

جدير بالذكر أنه انطلقت في مصر، مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان “الجونة” السينمائي، وسط حضور مسؤولين مصريين، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب.