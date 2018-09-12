أبرزهم يسرا ومنى زكي.. نجوم الفن أبطال أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

أنهى مسؤولو مهرجان الجونة السينمائي تحضيرات الأغنية الرسمية للدورة الثانية، والتي حملت اسم “العالم جونة”، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وكانت الدورة الأولى من مهرجان “الجونة”، حققت نجاحًا كبيرًا بفضل أغنيتها الرسمية “3 دقات”، التي قدّمها المطرب “أبو” والفنانة الكبيرة يسرا.

وأغنية “العالم جونة” من تأليف تامر حبيب مؤلف أغنية 3 دقات، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع فهد.

واعتمد مسؤولو المهرجان على الغناء الجماعي – أوبريت- بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم منى زكي ومنة شلبي ويسرا وشيرين رضا وتامر حبيب وشريف منير وجميلة عوض وأحمد مالك ومن إخراج هادي الباجوري.

ومن المتوقع أن يأتي الكليب الذي انتهى تصويره خلال الأيام الماضية، مشابهًا لأوبريت “راح فين زمن الشقاوة”، الذي اعتمد على مجموعة كبيرة من النجوم في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.