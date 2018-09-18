سجنه مبارك بعد نصيحة علنية.. وفاة أحد أشهر السجناء السياسيين في مصر (صورة)

توفي الشيخ علي القطان، الذي يعد أشهر سجين سياسي في مصر، الثلاثاء، إذ عُرف في فترة التسعينيات بمواجهته الشهيرة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحرم الشريف، حين وجه إليه نصيحة علنية قائلًا له: “اتقِ الله”.

وأعلنت أسرة القطان رحيله بعدما قضى في السجن 15 عامًا، منذ أمر مبارك بترحيله على متن طائرة خاصة من السعودية، حيث سُجن وقتها بتهمة “الإرهاب”.

وتعود قصة أشهر سجين سياسي في مصر إلى أوائل التسعينيات، عندما التقاه مبارك داخل الحرم النبوي في 1993، فقال له بشكل عفوي: “يا ريس اتقِ الله”، وفق رواية القطان في أحاديث تلفزيونية.

والقطان من مواليد 29 نيسان/أبريل عام 1947، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1969، وخدم بالجيش المصري بين عامي 1969 و1975، حيث شارك في حربي الاستنزاف و1973، حتى وصل إلى رتبة نقيب في سلاح المشاة.

وفي عام 1976 توجه إلى فرنسا لدراسة علم الاجتماع، وهناك التقى المستشرق الشهير جاك بيرك، ثم توجه إلى السعودية عام 1980 للعمل باحثًا اجتماعيًا، كما زار 50 دولة.