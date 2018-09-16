“وفاة حسني مبارك”.. فيروس جديد لاختراق الأجهزة الإلكترونية في مصر

نفى مقربون من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاته.

ودشّن مغردون عبر موقع “تويتر”، وسمًا (هاشتاغ) جديدًا بعنوان “وفاة حسني مبارك”، تداولوا فيه صورًا قديمة للرئيس الأسبق مع بعض كلمات الوداع.

وحذر مختصون في مجال الإنترنت، من التعامل مع هذا الوسم، كونه عبارة عن فيروس يصيب الجهاز بعطب أو اختراق ممنهج.

واشتكى بعض متتبعي الوسم من تورطهم في دخول صفحات غير جيدة ومشبوهة.

وبدورهم، نفى مسؤولون عن صفحة “آسفين يا ريس” المقربة من الرئيس الأسبق، صحة خبر وفاته.

وقال القائمون على الصفحة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “الخبر غير صحيح بالمرة، وهو عبارة عن شائعة جرى تداولها على نطاق واسع، خاصةً ببعض الدول العربية والخليجية”.

وكانت صورة حديثة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قد فاجأت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، خلال الأيام الماضية.

وظهر الرئيس المصري الأسبق في وضع لم يعتد عليه الجمهور، حيث زاد وزنه بشكل لافت.

ومن حين إلى آخر، تطلق شائعات في مصر، حول وفاة الرئيس الأسبق، التي غالبًا ما يسارع مقربون منه إلى نفيها.

ويحاكم الرئيس المصري الأسبق ونجلاه علاء وجمال مبارك، وعدد من المسؤولين في نظامه، منذ 2012، في قضية قتل المتظاهرين إبان احتجاجات يناير 2011، التي انتهت بتنحيته عن الحكم.

وفي 2017، قضت محكمة النقض ببراءة مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بعد عدم قبول طعن النيابة العامة لإعادة محاكمته.