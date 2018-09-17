السودان تقبض على قيادي إخواني وتسلمه لمصر خلال أيام

ألقت السلطات السودانية القبض على القيادي الإخواني محمد العقيد بينما كان يحاول الهروب إلى دولة تركيا عبر أراضيها، وذلك بعد تضييق الخناق عليه ومطالبات من مصر للسودان بضبطه في اتهامات تتعلق بقيادة الشق المسلح بجماعة الإخوان المسلمين.

وأفاد مصدر أمني مصري لإرم نيوز بأن السلطات السودانية ألقت القبض على العقيد خلال محاولته الهروب إلى تركيا عبر أراضيها وهو الطريق الذي تسلكه أغلب قيادات جماعة الإخوان للهروب من المطاردات الأمنية في مصر.

وأشار المصدر إلى أن السلطات السودانية ألقت القبض على القيادي الإخواني عقب تنسيق مع أجهزة الأمن المصرية لمحاصرة العقيد الذي يدير الذراع المسلح بالجماعة “حركة حسم”.

وأوضح أن أجهزة الأمن السودانية أبلغت نظيرتها المصرية بأنها ستسلم المتهم العقيد خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب إنهاء بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.

وكان عدد من قيادات جماعة الإخوان قد نجح في الهروب من مصر عن طريق الحدود الجنوبية إلى السودان ومنها إلى تركيا أو قطر ولندن حيث يتواجد عدد من قيادات وأعضاء القيادة المطاردين أمنيًا.