شاهد كيف ردت سما المصري على الشامتين في مرضها

View this post on Instagram

الحمد لله علي كل اللي يجيبه ربنا….الناس اللي بتقولي هو اللي ذيك فاكر ربنا؟؟ احب اقولهم اولا محدش عارف ايه العلاقه بين أي بني آدم وبين ربه ثانيا لو انا مش فاكراه فهو فاكرني وفاكر كل عباده ومش عيب لما نمرض تفتكر ربنا اكتر من اي وقت((واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان )) سيبوا علاقتي بربنا ليا لوحدي انا اللي هتحاسب لو باعمل حاجه غلط مش انتوا…والمرض بتتعرض له المحجبه والشيخ واي حد مش انا بس مش ناس فرحانه وعماله تقولي تستاهل…عيب عليكوا افتكروا أن ربنا لو احب عبده ابتلاه وانا ربنا بيحبني حتي لو باعمل غلط وهو اللي قادر يهديني مش كلامكم وتجريحوا فيا حتي في مرضي…تخلقوا بأخلاق الرسول وبلاش شماته عشان شماتتكم دي بتاخدوا بيها ذنوب من عندي وتبقي ذنوبكم انتوا وانا اللي باخد حسناتكم…اتقوا الله المرض مفهوش شماته ولا له كبير وداين تدان….ربنا يهديكوا ويسامحكم ع الشماته فيا