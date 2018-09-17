سما المصري تتعرض لوعكة صحية مفاجئة (صورة)

كشفت الفنانة المصرية سما المصري، اليوم الإثنين، عن تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى، قائلة إنها خضعت لفحوصات وتحاليل بعدما أصيبت بحالة إغماء.

ونشرت المصري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اليوم، أنها تعرضت لإعياء شديد قبل وصولها للمنزل أمس الأحد، وفور ذهابها للمستشفى قامت بعمل التحاليل اللازمة التي بيّنت أن لديها جرثومة المعدة.

ونشرت سما على صفحتها اليوم أن “جرثومة المعدة” التي أصابتها تسببت في عمل التهابات في جدار المعدة وارتجاع في المريء، مما أدى إلى إحساسها بالهبوط ومن ثم الإغماء.

وتابعت: “هبدأ العلاج في البيت.. الحمد لله.. خلوا بالكم كويس الأكل بره البيت والـ Fast food هو اللي بيجيب الأمراض دي وأكتر من الأمراض دي.. مفيش أحسن ولا أنظف من أكل البيت.. اتوصوا بصحتكم وبوالدكم ووالدتكم دول أغلى حاجة ربنا إداها لنا.. الحمد لله”.

جدير بالذكر، أن الفنانة الاستعراضية سما المصري، أعلنت منذ أيام عن اعتزامها افتتاح أكشاك تحمل اسم “الحياة حلوة” لمحاربة ظاهرة الانتحار المنتشرة مؤخرًا، وذلك بنشرها عددًا من الصور خلال مقابلتها مع المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق للتحدث معه بشأن هذه الفكرة.