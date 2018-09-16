مصر.. الإفراج عن المنسق العام لحركة “6 أبريل”

أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأحد، سراح المنسق العام لحركة “6 أبريل”عمرو علي، بتدابير أمنية احترازية، بعد أن ألقت القبض عليه أواخر عام 2015 .

وقررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المنسق العام للحركة، عمرو علي، بتدابير احترازية، وذلك عقب اتهامه بالتظاهر والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم.

ووجهت النيابة العامة لعمرو مجموعة من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وألقت السلطات، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2015، القبض على الناشط السياسي عمرو علي، من منزله بمحافظة المنوفية شمال مصر.

وقالت الحركة، في بيان وقتها، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه جرى القبض على عمرو علي المنسق العام لحركة شباب “6 أبريل” من قبل الأمن الوطني، بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ولم تعرف التهم الموجهة له قبل أن يعرض على محكمة الجنايات.