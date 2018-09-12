السلطات المصرية تحيل 3 مسؤولين كبار للمحاكمة العاجلة

أحالت هيئة قضائية رسمية مصرية، اليوم الأربعاء، 3 مسؤولين كبار في الحكومة للمحاكمة العاجلة؛ لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية كبرى وممارسات تتعارض مع أحكام قضائية.

وقررت النيابة الإدارية المصرية إحالة 3 مسؤولين بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة، على رأسهم “المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات على مستوى الجمهورية، ومدير عام التعليم الخاص بالوزارة”.

وتضمن قرار الإحالة اتهام المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، بإصدار قرارات ليست من اختصاصه، والامتناع عن تنفيذ قرار قانوني، بصورة مخالفة للقوانين والتعليمات.

وأسندت النيابة للمسؤولين تهم “عدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ووفق القواعد والأحكام المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المعمول بها، إضافة لارتكاب مخالفات مالية وإدارية”، فيما طلبت النيابة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.