وسط جدل “أكشاك الفضفضة” بالمترو.. انتحار مصري أسفل عجلات القطار السريع

انتحر مساء السبت شاب في العقد الثالث من العمر، بإلقاء نفسه تحت عجلات القطار السريع بمحطة سكة حديد مركز مغاغة في محافظة المنيا “جنوب البلاد”.

وفوجئ رواد المحطة بقيام الشاب “م.ع-27عامًا”، بإلقاء نفسه أمام القطار السريع، المتجه من الصعيد إلى الإسكندرية، ليلقى مصرعه بعد أن تحولت جثته إلى أشلاء.

انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الحادث حيث نقلت الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة، ليتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من التحريات الخاصة بالواقعة.

يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت 5 حالات انتحار، سواء في محطات القطارات ومترو الأنفاق.

كما شهدت الأيام الماضية بعض الدعوات لإنشاء ما أطلق عليه “أكشاك الفضفضة” بمحطات المترو، للاستماع إلى شكاوى ومعاناة الشباب الذين يقدمون على الانتحار في محطات المترو، لحل مشاكلهم والتعامل معها.

وتحولت الفكرة إلى حالة من الجدل والسخرية، خاصة بعد إعلان الراقصة سما المصري عن تبرعها بإنشاء بعض الأكشاك وأجور العاملين والمتخصصين النفسيين بها، بعد أن ذهبت وتقدمت بطلب رسمي لهيئة المترو لهذا السبب.