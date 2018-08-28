إحالة “متحرش شاطئ الإسكندرية” إلى المحاكمة العاجلة بتهمة القتل العمد

أحال المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ناصر الدهشان، المتهم بقتل نقاش بشاطئ الإسكندرية، في القضية المشهورة إعلاميًا بـ”متحرش شاطئ الإسكندرية”، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكان المحامي العام تسلم تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة فضلا عن قائمة أدلة الثبوت في حق المتهم، حيث أمر بسرعة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام الجنايات.

وكان محضر الشرطة، أفاد بنشوب مشاجرة بين كل من المجني عليه «م.أ.أ» 40 عامًا، نقاش، مقيم بسيدي بشر، و«و.م.أ» 39 عاما، عاطل، مقيم بمنطقة الإبراهيمية، انتهت بوفاة الأول إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم.

وبيّن المحضر السبب إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بشاطئ أبو يوسف بسبب قيام العاطل بمعاكسة زوجة المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وأمر رئيس نيابة الدخيلة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.