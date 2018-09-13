في قرار غريب.. مصر تفرج عن 14 متهمًا بالإرهاب وتكفير الحاكم

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 14 متهمًا في قضيتين تخصان حركة “حسم” الإرهابية.

وجاء القرار الصادر من الدائرة 10 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 828 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بقضية “حسم الإرهابية 2″، وبعض المتهمين في قضية “حسم الإرهابية 1”.

ونص قرار المحكمة على إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية؛ تمهيدًا لاستدعائهم مجددًا للتحقيق معهم في نفس التهم الموجهة لهم.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، بينها: الانضمام إلى جماعة أسست بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وشملت الاتهامات أيضًا: الانضمام إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

بدورها، أعلنت النيابة العامة اعتزامها الطعن على قرار المحكمة، والمطالبة باستمرار حبسهم على ذمة القضايا؛ لحين محاكمتهم.