نافيًا اتهامات التحرش.. يسري فودة: لا توجد أي قضايا ضدي في المحاكم

نفى الإعلامي المصري، يسري فودة، اليوم الأربعاء، وجود دعاوى قضائية ضده في أي محكمة، مشيرًا إلى أن ثمة حملة تشويهية تستهدفه، على خلفية ما أثير حول اتهامه بالتحرش الجنسي، معلنًا عزمه رفع قضايا قذف وتشهير بحق المدَّعين.

وقال فودة، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك: “على عكس ما بُنيت عليه هذه الحملة التشويهية، لا يوجد أي قضية مرفوعة بحقي في أي محكمة ولا علم لي بذلك. بغض النظر عن دوافع الادعاءات والتخمينات الحقيرة بحقي فإن من واجبي تجاه نفسي وتجاه أهلي وأصدقائي وتجاهكم جميعًا أن أرفع بدوري قضايا قذف وتشهير بحق المدَّعين”.

وتابع: “بالمقابل، أشجّع المدَّعين على اللجوء إلى القضاء في ألمانيا أو غيرها من الدول المحترمة لرفع ما يرونه من قضايا، وسيسعدني الإجابة عن أي سؤال أمام المحكمة”، مذيلًا رسالته بعنوانه البريدي.

هذه حرب فُرضت علي، أعرف مصدرها و أعرف كيف بدأت و كيف تطورت و أعرف أهدافها. لكني مثلكم أكتشف فصولها تدريجيًّا مثلما أكتشف… Posted by Yosri Fouda on Wednesday, September 12, 2018

وكانت إعلامية مصرية تُدعى داليا الفغال نشرت عبر صفحتها على فيسبوك منشورًا طويلًا اتهمت فيه يسري فودة بالتحرّش بها، بعد انتشار خبر مفاده قيام إحدى زميلات فودة في قناة دويتشة فيله الألمانية برفع دعوى قضائية ضده بتهمة التحرّش؛ ما أثار حالة كبيرة من الجدل في الوسط الإعلامي بمصر.