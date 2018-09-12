عزل ضباط الشرطة الملتحين في مصر نهائيًّا

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بعزل الضباط الملتحين نهائيًّا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرارها للفصل في الدعوى التي تلزم وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيًّا، والتي جاءت بتأييد عزلهم وإلغاء قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

وفي السابق أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، إذ أقرَّت بأن رجال الشرطة الملتحين: “لا يمثلون خطرًا على جهاز الشرطة ولا يؤثرون في كفاءة عمله”، مشددة على أحقية الضباط الملتحين في العودة إلى عملهم، وعدم جواز إحالتهم للتقاعد أو وقفهم عن العمل.

وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد أقامَ طعنًا ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

وترفض وزارة الداخلية المصرية إطلاق ضباط وأفراد الشرطة لحاهم، وقامت من قبل بوقف عدد من الضباط الذين أطلقوا لحاهم، عن العمل فيما قامت بإحالة آخرين إلى مهام أقل درجة.