هجوم مسلح في القاهرة ومقتل 4 مسلحين

قتل 4 مسلحين الثلاثاء، خلال تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن المصرية في طريق العين السخنة شرقي العاصمة القاهرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها الثلاثاء، إن “أجهزة الأمن استهدفت عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، في القاهرة الجديدة”.

وأضافت أنّ “أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد بقيام ملثمين يستقلون سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد التجمعات السكنية بامتداد شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، تجاه أحد المواطنين أثناء قيادته سيارته محاولين إيقافه إلا أنه تمكن من الهرب، بالإضافة إلى تكرار الواقعة مع سيارات أخرى بالمنطقة”.

وأوضحت أنه “تم تشكيل قوة أمنية لضبط الجناة، بعدما تحركوا بالسيارة التي يستقلونها بطريق العين السخنة، حيث جرى نصب كمين أمني لهم، وعندما اقتربت سيارة المسلحين من الكمين، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه القوات”.

وأفادت بأنه “خلال التعامل معهم اصطدمت السيارة بالحاجز الخرساني للطريق وتخلى عنها الجناة محاولين الهرب داخل المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وأثناء مطاردتهم عاودوا إطلاق الأعيرة النارية، فردّت عليهم القوات بالمِثل وقتلتهم جميعًا”.

وأنهت الوزارة بيانها بالقول إن “الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأحالت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات”.