حرب كلامية بين سما المصري وصاحب أكشاك “محاربة الانتحار” (فيديو)

اعتبر صاحب اقتراح أكشاك الفضفضة بمحطات المترو لمواجهة ظاهرة الانتحار، الدكتور إبراهيم مجدي، تبرع الراقصة المصرية سما المصري، بأكشاك داخل محطات المترو للحد من الظاهرة، يعيق عمل المبادرة وينقلها للسخرية والتهكم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبرّعت سما اليوم الإثنين، بأكشاك داخل محطات المترو، لمنع ظاهرة القفز أسفل عجلات المترو، وضمت قائمة المنتحرين شبانًا من الذكور والإناث.

وأكد الدكتور إبراهيم مجدي في مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” تقديم الإعلامي معتز الدمرداش المذاع على فضائية “النهار”، أن الفنانة الاستعراضية لن تتبنى هذه المبادرة لأنها في غير تخصصها، كما أنها تنظر لها على سبيل السخرية وأنها تسعى للشو الإعلامي، مؤكدًا أن عدد المنتحرين في مصر ثابت بالنسبة للمعدلات العالمية ولا يزيد عنها.

وتابع: “حزنت كثيرًا من طلب الفنانة، لأن مواقع السوشيال ميديا تراه أنه شو إعلامي وأن الفكرة تحولت من الجدية إلى السخرية، وكنت أتمنى أن يطرح الفكرة شخص متخصص”.

فيما ردت سما على اتهامات صاحب المبادرة قائلة: “بيصعب عليا المنتحرين، أنا مش مستفيدة حاجة ومش محتاجة شو، ده مش شو إعلامي”، متابعة: “فين الشو الإعلامي في كده، أنا بخدم البلد، والله أنا نيتي سليمة، ليه كل ما أعمل حاجة تتاخد على محمل الشو”.

وأضافت خلال مداخلتها مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنها معترفة بأنها ليست فكرتها، بل فكرة أحد الأطباء النفسيين، طالب من خلالها بإنشاء “أكشاك فضفضة” بمحطات المترو.