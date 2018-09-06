كيف يرى الشباب المصري “كشك للفضفضة” في محطات المترو؟ (فيديو إرم)

تباينت ردود فعل الشارع المصري على مقترح إنشاء “كشك للفضفضة” في محطات مترو الأنفاق، للحديث مع الركاب الذين يواجهون ضغوطًا حياتية؛ لتقليل نسبة الانتحار التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وجاءت أغلب الردود، في تقرير ميداني لـ”إرم نيوز”، ساخرة، بالنظر إلى أنّ الفكرة لا تحمل آليات عملية لتقليل الظاهرة التي تزايدت خلال الفترة الماضية.

وكان استشاري الطب النفسي، الدكتور إبراهيم مجدي، قد طالب بإنشاء “كشك للفضفضة” في محطات مترو الأنفاق، على غرار “أكشاك الفتوى”، بحيث يكون به أخصائيان نفسي واجتماعي؛ للحديث مع الركاب الذين يواجهون ضغوطًا حياتية لتقليل نسبة الانتحار التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وشهدت محطات مترو الأنفاق خلال الشهرين الأخيرين العديد من حالات الانتحار لأسباب اقتصادية أو عاطفية، حيث يلجأ الشباب إلى إلقاء أنفسهم تحت عجلات المترو.