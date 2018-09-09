دعوى قضائية تطالب بمنع منصف المرزوقي من دخول مصر

أقام محامٍ مصري، اليوم الأحد، دعوى قضائية تطالب بمنع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من دخول البلاد، بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.

والمرزوقي هو رئيس الجمهورية التونسية الثالث، ويتولى حاليًّا رئاسة حزب “حراك تونس الإرادة”، وأثير حوله جدل خلال الفترة الماضية بسبب دوره في التواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، كما طُرح اسمه كأحد الوسطاء لعقد مصالحة بين الجماعة والنظام المصري، وهو ما تنفيه مصر باستمرار.

وقدَّم المحامي المصري طارق محمود، اليوم، بلاغًا إلى النيابة العامة يطالب فيه بمنع المرزوقي من دخول الأراضى المصرية، مستندًا في دعواه إلى أنّ “المرزوقي اتفق مع قيادات الإخوان الهاربة للخارج على تدبير محاولة لاغتياله، لوسم مؤسسات الدولة المصرية بالعنف، وبعدم قدرتها على حماية الشخصيات، وبسط الأمن في البلاد، خلال فترة وجوده داخل الأراضي المصرية للقاء بعض الشخصيات العامة”.

وقال المحامي إنّ “وجود المرزوقي داخل الأراضى المصرية يعدّ خطرًا على المصالح العليا للبلاد، ومهددًا للأمن القومي المصري ومثيرًا للفوضى والاضطرابات”.

وطالب البلاغ بضرورة “إصدار قرار فوري وعاجل بمنع المرزوقي من دخول الأراضى المصرية وإعادته على الطائرة نفسها إلى الوجهة التي جاء منها حفاظًا على الأمن القومي المصري”.

ويزور الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي مصر على فترات للمشاركة في فعاليات ثقافية أو لقاء شخصيات عامة.