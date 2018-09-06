مصر تعتزم بيع 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لجمع ملياري جنيه

تعتزم الحكومة المصرية بيع 4.5 % من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو ملياري جنيه ضمن برنامج الطروحات الذي يهدف إلى جمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة .

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنه تقرر اختيار المجموعة المالية “هيرميس” لتكون مستشارًا لطرح أسهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.

وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وكان وزير المالية محمد معيط قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال تشرين الأول/ أكتوبر لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.

لكن وزارة المالية قالت في بيان اليوم إنه سيجري تحديد الوقت المناسب لطرح أسهم الشرقية للدخان، المدرجة بالفعل بالبورصة، بالاتفاق مع هيرميس.

ومن المقرر أيضًا طرح أسهم في شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير كمرحلة أولى.