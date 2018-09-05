“تكريم رياضي” لسما المصري يثير جدلًا في مصر.. ووزارة الشباب تعلق

أثارت الراقصة الاستعراضية سما المصري، الجدل مجددًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشرها صورة تظهر حصولها على درع كتكريم لها في “نشاط رياضي”.

ونشرت المصري الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع “انستغرام”، وعلّقت عليها قائلة: “شكرًا على التكريم الرياضي”، دون أن توضح أسباب التكريم أو المناسبة التي جاء فيها.

وأثارت الصورة جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن دوافع التكريم وإن كان من جهة رياضية رسمية، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة المصرية لنفي علاقتها بذلك.

وذكرت مواقع محلية في مصر أن هذا التكريم تم خلال مسابقة لكرة القدم أقامتها شركة سياحية خاصة في شرم الشيخ تحت شعار “دعم وتنشيط السياحة المصرية”.