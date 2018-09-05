وفاة سيدتين إثر انهيار عقار على رؤوس ساكنيه في دمياط شمال مصر (فيديو)

لقيت سيدتان مصريتان مصرعهما، وأُصيب عدد آخر بجراح، إثر انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، في منطقة عزبة البرج بدمياط أقصى شمال مصر.

ووفقًا لشهود عيان فإن المنزل تساقط على دفعات قبل أن ينهار بشكل كامل، ما أدى لوفاة السيدتين، وإصابة آخرين، فيما تمكن رجال الإنقاذ من استخراج طفل من تحت أنقاض المنزل.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية، لمعاينة موقع العقار المنهار، وحظر السير في الشارع، وأخطرت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادثة، وتم الدفع بقوات لإخراج المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وليست هذه الحادثة الأولى من هذا النوع، حيث أدّى سقوط عدة مبانٍ خلال الأعوام الماضية لسقوط عدد من القتلى والجرحى، خاصة في مناطق العشوائيات التي يكثر فيها البناء المخالف للمواصفات.