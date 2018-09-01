صورة حسني مبارك الجديدة.. علاء مبارك يعلق

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على صورة والده التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت عليه علامات الشيخوخة بشكل كبير، ما أثار الجدل بشأن حالته الصحية.

وقال علاء في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، “دليل الهيافة والتفاهة والكبت، جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في إحدى الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس”.

وكانت صحيفة “الوطن” المصرية، ذكرت أن الرئيس الأسبق يجلس على كرسي يبلغ ثمنه 23 ألف جنيه.

وجاء تعليق علاء دون توضيح أي تفاصيل عن الصورة أو الفتاة التي ظهرت مع والده، بينما استنكر ما قامت به بعض المواقع الإخبارية بالبحث عن تكلفة الكرسي الذي كان يجلس عليه مبارك.

يذكر أنه من حين إلى آخر، تنتشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأسبق حسني مبارك، يصاحبها جدل كبير في الشارع المصري والأوساط السياسية.