في خطوة مفاجئة.. الرئيس المصري يختار رئيسًا جديدًا لهيئة الرقابة الإدارية

في خطوة مفاجئة للأوساط السياسية والرأي العام، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيسًا جديدًا لهيئة الرقابة الإدارية، خلفًا للواء محمد عرفان، الذي تولى منصبه في مارس/آذار العام الماضي.

وتعد الخطوة مفاجئة؛ نظرًا للجهود التي بذلتها الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، بالقبض على مئات الفاسدين من كبار رجال الدولة، والموظفين وبعض رؤساء الأحياء والمدن، حتى طالت محافظ المنوفية الأسبق، ونائب محافظ الإسكندرية، وسكرتيري عموم بالمحافظات، وقيادات بمصلحة الجمارك، وغيرهم؛ لمواجهة قضايا الرشاوى والفساد المالي والإداري.

كما كان ظهور اللواء عرفان بصحبة الرئيس السيسي في كافة الفعاليات وافتتاح المشروعات، أمرًا معتادًا، ليتحدث عرفان في غالبية اللقاءات عن نشاط الهيئة ومراقبتها للمشروعات.

وأدى الرئيس الجديد للهيئة، اللواء شريف سيف الدين حسين، اليمين الدستورية أمام السيسي، لبدء توليه مهمته، وهو رجل عسكري تولى منصب مدير سلاح المشاة، في يوليو/تموز الماضي.

وتدرج اللواء سيف الدين في سلاح المشاة، وشغل جميع المناصب القيادية به، وصولًا إلى منصب رئيس أركان المنطقة الجنوبية، وقائدًا للمنطقة الجنوبية العسكرية، حتى توليه سلاح المشاة.

وحصل الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية على: ميدالية 30 يونيو 2013، وميدالية 25 يناير 2011، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري، وميدالية الخدمة الطويلة، والخدمة الممتازة والقدوة الحسنة.