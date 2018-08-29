إعلامية مصرية تثير الجدل بتجربة غريبة على الهواء (فيديو)

في تجربة غريبة، لجأت الإعلامية المصرية منال آغا لمحاولة قطع شرايين يدها ضمن مقدمة برنامجها الحواري الذي تناولت به ظاهرة الانتحار، حيث جاءت محاولتها لجذب انتباه المشاهدين لخطورة الظاهرة وسهولة الإقدام عليها.

ووجهت آغا حديثها إلى المشاهدين وهي ممسكة السكين في يدها، وأكدت أن الشخص المنتحر يفكر في الإقدام على هذه الخطوة خلال جزء من الثانية ولا يفكر في حياته بشكل عام فيقوم بالتخلص منها.

وأكملت الإعلامية حديثها عن الانتحار وفي أثناء ذلك ظلت تقطع مكان الشرايين في يدها لتسقط بعض قطرات الدماء منها، وهي تستأنف ما تقوله بثبات شديد.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق مقدمة البرنامج المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.