قاتل “طالب الرحاب” يمثل جريمته أمام الأمن (فيديو)

اعترف المتهم بقتل “طالب الرحاب” الذي تسببت قضيته في إثارة جدل واسع بمصر، بالأسباب الحقيقية التي دفعته لارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها في حضور رجال الأمن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت بلاغًا منذ أيام من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق بالعقار في مدينة الرحاب، وعلى الفور انتقل رجال مباحث التجمع إلى مكان البلاغ، وبفحص الشقة تبين أنها خالية من السكان وتُستخدم في التأجير، وتم العثور على آثار حفرة، وخلال البحث تبيّن أن فيها جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وكانت المفاجأة أنها للطالب المختفي منذ أسبوع أثناء توجهه لزيارة خطيبته في الشروق.

وأوضحت التحريات أن أسباب الجريمة تعود إلى خلافات بين المجني عليه ووالد خطيبته، بعد معرفة الأول أن الأخير سبق اتهامه في قضية مخدرات، وصادر ضده حكم، ومتهرب منه ومنتحل اسم شخص آخر للتمكن من الهروب.

وبعد القبض على المتهم، ادّعى في التحقيق أن سبب قتله المجني عليه هو وجود علاقة آثمة تجمعه بابنته.

وقال المتهم في اعترافاته الأخيرة إن ابنته “حبيبة” ارتبطت بالمجني عليه منذ 8 سنوات، استطاع خلال تلك المدة كشف سر هروبه من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، بالإضافة إلى وجود حكم غيابي آخر عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وأوضح: “اتفقت يوم الواقعة مع ابنتي لاستدراج خطيبها واتصلت به بحجة أنني سأقوم بمنحه أموالًا، ولدى وصوله استعنت بـ 5 أشخاص وضعوا لاصقًا طبيًا على فمه، وتوثيقه بالحبال والتعدي عليه بالضرب لتأديبه”.

وتابع وهو يمثل جريمته: “بعدها قمت بخنقه وسحبه إلى المطبخ، وقمت بإلقاء جثته بحفرة في المطبخ، ووضعت على الجثمان فحمًا، ظنًا مني أن الفحم سيمتص رائحته”.