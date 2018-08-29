مصر.. تظاهرات تطالب بتبرئة المتهم بقتل نجليه رغم اعترافه (فيديو)

تجمهر العشرات من أهالي مدينة ميت سلسيل، التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر، أمام منزل محمود نظمي الأب المتهم في قتل نجليه “محمد وريان”، بعد أن ألقاهما في بحر مدينة فارسكور بمحافظة دمياط.

وردد أهالي المدينة هتافات “محمود بريء وعاوزين حق الشهداء” مطالبين بإعادة التحقيق مرة أخرى معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

فيما شهدت المدينة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، من أجل السيطرة على الشغب.

وأثارت قضية قتل أب لطفليه رميًا بالبحر جدلًا واسعا وشغلت الرأي العام في مصر، في ظل تضارب الروايات، فرغم اعترافات الوالد التفصيلية أمام جهات التحقيق، وإقراره بارتكاب واقعة قتل الطفلين (ريان 5 سنوات، محمد 3 سنوات) عبر تسجيل نشرته وزارة الداخلية، إلا أن كثيرين زعموا تعرضه لضغوط للاعتراف بذلك مؤكدين أن القضية لها أبعاد وأطراف أخرى طالبوا بكشفها.

وكان عدد من المدونين دشّنوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هشتاج (#محمود_ماقتلش_عياله)، في إطار حملة تُشكك في الرواية الرسمية بشأن اتهام قاتل طفليه في محافظة الدقهلية بمصر، معتبرين أنّ محمود نظمي (33 سنة) مجبر على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها بسبب تهديدات أخرى ربما تطال بقية أسرته.

ولا يزال البعض يرفض الاقتناع بأن المتهم يكون قد أقدم على ارتكاب جريمة قتل طفليه، بالتزامن مع ترديد روايات أخرى تقول إن ثمة غموضًا لا يزال يكتنف القضية ربما يتعلق بتجارة الآثار مارس خلالها بعض أصحاب النفوذ ضغوطًا وتهديدات على “نظمي” أجبرته على الاعتراف بالجريمة.