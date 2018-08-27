عمرو واكد يثير سخرية رواد مواقع التواصل بسبب “أبو الهول” (صور)

انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة الفنان المصري عمرو واكد الأخيرة بحسابه الشخصي على “تويتر”، والتي علّق فيها حول نشأة تمثال “أبو الهول” الشهير في مصر.

وأثار واكد الجدل بين متابعيه حول تغريدته، حيث انهالت الانتقادات والتعليقات الساخرة من قوله إن هيئة “أبوالهول” الأولى كانت على شكل امرأة.

وتابع: “لأن أرض مصر اللي هي في الأساس اسمها خِمِت كانت بتحكمها الستات، وأحد معاني كلمة خِمِت هي الأرض السوداء التي تحكمها المرأة”.

ابو الهول لما اتنحت في الاول كان وش واحدة ست لأن أرض مصر اللي هي في الأساس اسمها خِمِت كانت بتحكمها الستات. وأحد معاني كلمة خِمِت هي الأرض السوداء التي تحكمها المرأة. — Amr Waked (@amrwaked) August 27, 2018

وتعجب متابعو عمرو من المعلومة التي نشرها عن “أبو الهول”، متساءلين عن مصدرها، بينما سخر آخرون منه وأكدوا أنه ليس واعيًا لما يكتب.

يذكر أن الفنان عمرو واكد أعلن في وقت سابق اتجاهه للإنتاج السينمائي بعدما افتتح شركة إنتاج في إسبانيا.