وفاة الفنان المصري عمر ناجي زوج الراحلة زبيدة ثروت (صور)

توفي اليوم الإثنين، الفنان المصري عمر ناجي الزوج السابق للفنانة المصرية الراحلة زبيدة ثروت، بعد تعرضة لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر دفن جثمان الفنان الراحل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم فيها منذ فترة، وارتبط بها بالكثير من الأعمال التجارية.

والفنان الراحل جسد شخصية “الريس دبيكي”، كبير المطاريد بالجبل في مسلسل “ذئاب الجبل”، خلال فترة التسعينيات حيث لا يزال خالدًا في أذهان المصريين، إلى جانب عمله كمخرج لعدد من المسرحيات.

وشارك الفنان الراحل في فيلم “حتى آخر العمر” مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ونجوى إبراهيم والفنان الراحل عمر خورشيد، ومن بعده شارك في العديد من الأفلام والعديد من الأعمال التلفزيونية والتي من أبرزها “الأخرس”، “الأيام”، “ذئاب الجبل”، “الأخطبوط”، “الرجل الآخر” وكان آخر أعماله فيلم “علمني حبك” العام 2005.

وعمر ناجي هو الزوج الرابع في حياة زبيدة ثروت، بعد أن تزوجت قبله 3 مرات الأولى سنة 1960 ضابطًا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات والذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل.