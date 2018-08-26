مصرية تتجرد من مشاعر الأمومة وتشنق رضيعتها بـ”شال”

تجردت مصرية من مشاعر الأمومة وأقدمت على شنق رضيعتها بـ”شال”، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطها.

وبدأت أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر عامًا، معلقة بشال ملفوف حول رقبتها والطرف الآخر مثبت بنافذة غرفة النوم بمسكن والديها.

وشكلت المديرية فريق بحث جنائي، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها ربة منزل تبلغ 33 عامًا.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الأم وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأقرت بأنها أثناء تواجدها بمسكنها انتابتها حالة نفسية سيئة، صاحبها عدم إدراك وأقدمت على الجريمة.

من جانبها اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وجرى عرضها على النيابة التى باشرت التحقيق.