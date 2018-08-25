بالفيديو.. جريمة قتل على شاطئ الإسكندرية سببها التحرش بسيدة متزوجة

تداول نشطاء مصريون مقطع فيديو مروع، لشخص يقتل آخر على شاطئ البحر بمدينة الإسكندرية بعد مشاجرة بينهما بسبب معاكسة زوجة الضحية.

وفي الفيديو تظهر سيدة تحتضن زوجها المقتول وهي تبكي بحرقة وتصرخ لإنقاذ زوجها الغارق في دمائه وسط ذهول وحيرة المتواجدين من هول المشهد.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بالواقعة وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول، “م ا ا”، 40 عاما، مصاب باشتباه كسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، ومتوفى، وطرف ثان، “و م ا”، 39 عاما.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الجاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ، وحينها حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتم ضبط الجاني والتحفظ على الجثة وتحرر محضر رقم 9960 / 2018 بالواقعة.