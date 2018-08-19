فنانة مصرية تثير الجدل بظهورها برفقة “متحرش التجمع” (فيديو)

أثارت الفنانة والمصورة الشابة سلمى الكاشف جدلًا واسعًا بنشرها مقطع فيديو يجمعها بصاحب واقعة تحرش التجمع “محمود سليمان” عبر حسابها بـ”تويتر”، وهو ما عرضها لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه دعمًا منها للمتحرش.

وضجت مواقع التواصل المصرية قبل يومين بواقعة تحرش بفتاة مصرية تدعى منة جبران، بالتجمع الخامس التي قامت بتصوير المتحرش لتحذير الفتيات منه، وتشويه صورته أمام عائلته بسبب تصرفه غير الأخلاقي، حسب قولها.

ويظهر المقطع المصورة والمتحرش حيث يطلب منها الأخير الذهاب إلى “on the run”، لتناول القهوة معه، ليظهر شابان في المقطع يسخران منه قائلين: “إنت بتعاكس”.

فعلق أحد النشطاء مستنكرًا موقف الكاشف قائلًا: “الأستاذة الفنانة المستنيرة سلمى الكاشف معترفة إن الأخ بتاع كوفي على الأقل رخم ومتطفل ورزل لكن عاملة معاه فيديو تهزر على الموضوع وتسفه منه عشان لا شتمها ولا مسكها من حتة”!.

وأضاف آخر متسائلًا: “هي سلمى الكاشف دي مش المفروض إنها من الناس المشهورة هي بتهزر وتدافع عن الراجل المتحرش ليه بقي؟ وبعدين هو ماغيرش القميص ليه بجد؟”.

وتابع ثالث: “الفيديو ده أثبت إن سلمى الكاشف دي شخصية فييك عشان تتصور مع المتحرش التافه اللزج بتاع أون سا رن”.

الهجوم اللاذع دفعها إلى غلق حسابها، بعدما نشرت تغريدة قالت خلالها: “مش فاهمة إيه كم الهجوم ده، فين التحرش في واحد طلب يشرب قهوة، لا شتمها ولا مسكها من حتة”.