مصر.. تحديد موعد إعادة محاكمة مرشد وقادة الإخوان في “أحداث مكتب الإرشاد”

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.

وستعقد الجلسة في 30 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة، ومنهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، بجانب بديع والشاطر، تهم “الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات”.

وقد أسندت إليهم تهم “التخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين في المقر قاموا بإطلاق العيارات النارية تجاه المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم”.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.