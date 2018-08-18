مصر تتسلم المتهم باختطاف “طائرة قبرص”

أعلنت النيابة المصرية السبت أنّها تسلمت المتهم سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية عام 2016 والتوجه بها لقبرص.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان إن بعثة أمنية من الإنتربول المصري توجهت إلى قبرص وتسلمت المتهم وعادت به إلى القاهرة.

وأمر النائب العام وفق البيان بعرض المتهم على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات الجارية في القضية.

وفي 29 مارس 2016، جسّد سيف الدين مصطفى، شخصية البطل في مغامرة اختطاف طائرة “مصر للطيران” (حكومية) أثناء قيامها برحلة داخلية من مطار برج العرب بالإسكندرية (شمال) إلى العاصمة القاهرة.

سيف الدين مصطفى (61 عامًا) أجبر الطائرة المصرية، على تغيير مسارها لتهبط في مطار لارنكا بجزيرة قبرص الرومية، بعد تهديده لطاقمها بوجود حزام ناسف بحوزته، قبل أن يتم تحرير جميع الركاب والقبض على المتورط دون وقوع أية خسائر في الأرواح.