بالفيديو.. أول تعليق من بطل واقعة التحرش بـ”فتاة التجمع الخامس” في مصر

أجبرت الضجة الواسعة التي لاحقت بطل واقعة التحرش فتاة التجمع الخامس “شرق القاهرة“، عقب تصويره وفضحه على مواقع التواصل، على الخروج والرد على ما أثير.

وظهر الشاب عبر فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه “لم يقصد إيذاء الفتاة نهائيًا”، مضيفًا: “حينما قالت لي إنها غاضبة، اعتذرت لها بشكل لائق وتركتها ومررت في طريقي”.

وأبدى الشاب استغرابه من هذه الضجة قائلاً: “أنا لم أفعل شيئًا خطأ كل ما قلته لها أنني دعوتها لشرب قهوة لتهدئتها من كل المضايقات التي تواجهها”.

وتابع: “الموضوع أخذ أكبر من حجمه وانتشر بشكل كبير جدًا في وقت قصير، هناك أناس يقفون معي ويرون أنني لم أخطئ، ولا أعتقد أنني تحرشت بأحد، أنا لم أقل لها اركبي معي السيارة أو هيا نذهب للمنزل”.

وقبل ساعات، بثت فتاة مصرية فيديو قالت إنه لواقعة “تحرش” شاب نزل من سيارته بحجة دعوتها إلى شرب القهوة في مقهى قريب بحي التجمع الخامس، وأثار المقطع ضجة واسعة بين المصريين وحظي بمشاهدات عالية.