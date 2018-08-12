مصر تكشف حقيقة منع الاختلاط في الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي المصرية، حقيقة التقارير الصحفية التي أفادت بصدور قرار رسمي، بمنع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية، بداية ‏العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019.

ونفت الوزارة، في بيان اليوم، ما تداول في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ‏قرار منع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية، وتخصيص 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات، في الأسبوع.

وقالت الوزارة إنها لم تصدر أي قرار رسمي ‏أو المجلس الأعلى للجامعات، حتى الآن، بشأن منع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة ‏لحضور كل منهما للجامعة، دون أن تقول إنّ ذلك يخضع للدراسة كما أثير أم لا؟.

لكنّ الوزارة قالت إن الحديث عن قرار رسمي في هذا الشأن، “‏محض شائعات لا أساس لها من الصحة”، لافتة إلى أنّ الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات ‏مع أي خروج عن الأعراف الجامعية.

وتحدثت الوزارة عن إعدادها خطة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من ‏الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني، ‏ليكون قاطرة التنمية ‏خلال المرحلة المستقبلية القادمة.‏

وناشدت الوزارة بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق، والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة ‏المعلومات قبل نشرها؛ حتى لا يتسبب ذلك في بلبلة الرأي العام وإثارة غضب ‏المواطنين.‏