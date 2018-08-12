مصر تكشف حقيقة منع الاختلاط في الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي المصرية، حقيقة التقارير الصحفية التي أفادت بصدور قرار رسمي، بمنع الاختلاط في الجامعات المصرية، بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019.
ونفت الوزارة، في بيان اليوم، ما تداول في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قرار منع الاختلاط في الجامعات المصرية، وتخصيص 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات، في الأسبوع.
وقالت الوزارة إنها لم تصدر أي قرار رسمي أو المجلس الأعلى للجامعات، حتى الآن، بشأن منع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة، دون أن تقول إنّ ذلك يخضع للدراسة كما أثير أم لا؟.
لكنّ الوزارة قالت إن الحديث عن قرار رسمي في هذا الشأن، “محض شائعات لا أساس لها من الصحة”، لافتة إلى أنّ الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية.
وتحدثت الوزارة عن إعدادها خطة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني، ليكون قاطرة التنمية خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
وناشدت الوزارة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها؛ حتى لا يتسبب ذلك في بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.