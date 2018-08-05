مصر تسدد 20 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2017

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن بلاده سددت التزامات خارجية بقيمة 20 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/2018.

وأضاف معيط خلال مؤتمر الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين الذي عقد في شرم الشيخ اليوم ويستمر حتى يوم الإثنين، أن سداد الالتزامات، يؤكد “وفرة الموارد الدولارية في مصر”.

وحول تأجيل التزمات مالية على بلاده، قال معيط: إن “تجديد الوديعة مع أي دولة لا يعني عدم القدرة على السداد، وإنما الأمر يرجع للتفاوض بين الطرفين”.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وقابلت مصر، تسديد الالتزامات، بالحصول على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، والاقتراض من البنك الدولي وبنوك ومؤسسات مالية دولية، وإصدار أدوات دين أجنبية.

وتوصل البنك المركزي المصري، لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، حصل عليها عامي 2013 و2015، يقضي بزيادة آجال استحقاق الودائع مقابل رفع نسبة الفائدة، حسبما ذكرت صحيفة “المال” المصرية (خاصة)، الأسبوع الماضي.

وقال المركزي المصري مطلع 2018، إن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة.

وأضاف المركزي المصري حينذاك، أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 23% على أساس سنوي، إلى 82.884 مليار دولار خلال 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي.